“Oltre il silenzio: nomi, volti e storie di chi non è mai tornato”. È questo il titolo della mostra documentale, allestita dagli insegnanti e appassionati di ricerche storiche Dario Frau e Paola Cossu, sugli undici soldati di Pabillonis scomparsi nella seconda guerra mondiale.

L’esposizione potrà essere visitata fino a stasera nella casa Virginia Matta dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 e racconta di undici vite spezzate per amore della patria e che non hanno né una tomba a Pabillonis, né il ricordo da parte della comunità che il tempo rischia di cancellare dalla memoria del paese.

Così quest’esposizione permette di rievocare per non dimenticare come ricordano Dario Frau e Paola Cossu, gli ideatori della mostra: «Conoscere e tenere viva la memoria e dare voce e volti a questi uomini e alle loro storie, che rappresentano uno spaccato importante della nostra comunità. Per dare giustizia e dignità a questi soldati è stato impostato un lavoro di ricerca per ricordare le loro figure, le loro storie travagliate durante la guerra e la ricostruzione, per quanto è stato possibile, della loro scomparsa».

La mostra presenta pannelli espositivi con la biografia, la ricostruzione storica e personale, arricchita da documenti e fotografie inedite, che permettono di conoscere la storia di questi giovani soldati.

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