Il Festival Creuza de Mà torna a Cagliari con due appuntamenti dedicati al rapporto tra cinema e musica, in programma venerdì 13 e sabato 14 novembre al Teatro Carmen Melis.

Due serate che mettono al centro il cinema muto musicato dal vivo e che segnano, in particolare, l'avvio ufficiale del nuovo anno accademico di Campus – Musica e Suono per Cinema, il progetto di alta formazione ideato e diretto da Gianfranco Cabiddu.

La giornata inaugurale di venerdì 13 novembre rappresenta un momento significativo per il percorso di Campus, promosso dalla Regione Sardegna e realizzato da Creuza de Mà insieme alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, con il supporto gestionale della Fondazione Sardegna Film Commission. Un progetto che contribuisce a porre le basi per l'apertura a Cagliari di una sede regionale della Scuola Nazionale di Cinema, grazie alla collaborazione con il Comune di Cagliari e in vista dell'imminente completamento dei lavori di restauro di Villa Muscas, nel Parco della Musica.

La tappa cagliaritana arriva dopo la partecipazione di Campus alla Festa del Cinema di Roma, con due serate dedicate al cinema muto musicato dal vivo. Per l'occasione sono stati proposti alcuni film restaurati dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, accompagnati da musiche originali composte ed eseguite dal vivo da giovani compositrici e compositori.

Venerdì 13 novembre, alle 20.30, il programma si apre con il Cineconcerto Creuza Campus, che propone la proiezione di Come essere umani, cortometraggio diretto da Stefano Pio con musiche di Silvia Di Furia, presente in sala. A seguire, spazio a L'Alba del Cinema, una selezione di tre film muti curata da Steve Della Casa insieme alla film archivist Maria Assunta Pimpinelli: Thaïs (A. G. Bragaglia, 1916), Carmela, la sartina di Montesanto (E. Notari, 1916, frammento) e Ferocetti domatore (1910). Le proiezioni saranno accompagnate dal vivo dagli ex allievi Anna Balestrieri, Raffaello Basiglio, Francesco Di Grazia, Riccardo Ricci, Jack Scinardo e Alice Zecchinelli.

Sabato 14 novembre, alle 21, il Teatro Carmen Melis ospiterà invece un cineconcerto dedicato a Metropolis, il capolavoro visionario diretto da Fritz Lang nel 1927 e ambientato, nella finzione del film, proprio nel 2026.

A musicare dal vivo il film saranno quattro protagonisti della scena musicale italiana, riuniti eccezionalmente per l'occasione: Karim Qqru (The Zen Circus), Roberta Sammarelli (Verdena), Xabier Iriondo (Afterhours) e Corrado Nuccini (Giardini di Mirò).

Entrambe le serate sono a ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione: per venerdì 13 novembre attraverso Eventbrite, per sabato 14 novembre attraverso Boxol.

(Unioneonline/A.D.)

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