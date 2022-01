Col coinvolgimento dell'assessorato alla pubblica istruzione del Comune, delle scuole, del museo, dell'archivio storico, del teatro civico, della scuola civica di musica e della fondazione Polisolidale, "Centro di Aggregazione Sociale e Spazio Compiti" , Sinnai ha promosso ieri tutta una serie di iniziativa per la Giornata della memoria.

Si è iniziato col laboratorio in videoconferenza che ha visto la partecipazione attiva e vivace della scuola secondaria di via Caravaggio. Attraverso un approccio interattivo, le classi partecipanti hanno riflettuto sulle tematiche della memoria, della violenza e della discriminazione, col supporto della lettura di alcune opere d'arte quali Guernica di Picasso, Emancipation Memorial di Thomas Ball, Prometheus di Arno Beker, con l'ausilio della lettura animata di brani tematici, fra cui "Anna Frank, un raggio di sole negli anni bui del nazismo", "Se questo è un uomo", "Il volo di Sara". Gli studenti sono stati chiamati ad esprimere emozioni, opinioni e sensazioni e hanno percorso un cammino verso il significato della Memoria, sapientemente guidati dagli operatori e dai docenti presenti in aula.

Parallelamente, a cura del Teatro Civico, è andato in scena lo spettacolo "In un cielo di stelle gialle... bianche farfalle", della compagnia Il Crogiuolo, al quale ha partecipato la scuola primaria di via Libertà. Lo spettacolo ha indotto le classi partecipanti a riflettere sulle vicende di bambini e bambine che hanno vissuto l’orrore della deportazione. Infine, la proposta inoltrata agli istituti prevede la realizzazione di una serie di laboratori di lettura animata sul tema della Memoria, a cura della Biblioteca comunale, destinati alle scuole primarie, che hanno già avuto inizio nella scuola primaria di S.Isidoro e proseguiranno nelle prossime settimane per tutte le scuole primarie che ne faranno richiesta.

"La partecipazione congiunta del museo, della biblioteca, del teatro civico, della scuola civica di musica e della Fondazione Polisolidale valorizza la riflessione sul tema della Memoria, assicura un approccio interattivo e coinvolgente per le nostre scuole e costituisce un prezioso esempio di sinergia fra i diversi attori che operano sul territorio comunale, in ambito culturale e sociale" afferma Marta Sarigu, assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione.

