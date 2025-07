Una mostra fotografica per raccontare l’isola dell’Asinara. L’esposizione di Marco Piras dal titolo Di(s)abitare – Diramazione Asinara – dal 27 luglio alle ore 12 al 30 agosto- è frutto di un progetto che nasce da un’esplorazione fotografica sull’isola nel maggio del 2022. A seguito della raccolta di immagini, a forte senso estetico, dove la forma antropica si insinua nel paesaggio caldo e secco dell’Asinara, le fotografie parlano del primo impatto che si ha sbarcando sull’isola: un territorio idilliaco, fatto di macchia mediterranea ed architetture che vivono in simbiosi col paesaggio, quasi ad indicare il valore del tempo e della natura che riprende i propri spazi. Tuttavia, dietro la meraviglia si cela il segno tragico del passato: una storia di prigioni, di epidemie e di rivolte, racconto indelebile di anni di colonia penale e sanitaria che emergono con forza dall’esigenza di contribuire alla memoria dell’isola. L’evento avrà luogo nel bar ristorante Cala Reale, nella località di Cala Reale, sull’Isola dell’Asinara. Un evento di inaugurazione è previsto la domenica 27 luglio in presenza dell’artista, accompagnato da un dj set dell’artista Angela Colombino.

