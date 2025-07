Nei prossimi mesi prenderanno il via i lavori di valorizzazione e accessibilità della Domus de Janas dell’Orto del Beneficio parrocchiale di Sennori, entrato a far parte ufficialmente nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, e parte integrante del prestigioso sito seriale intitolato “Arte e Architettura della Preistoria della Sardegna”. Il complesso, già oggetto di interventi di tutela negli anni scorsi, diventerà sempre più fruibile e centrale nella narrazione del patrimonio di Sennori e, quindi della intera Isola. Un risultato straordinario che premia anni di lavoro, di studio, di visione. «Il nostro grazie va al Centro Studi Identità e Memoria (Cesim), alla professoressa Angela Antona Tanda, alla Regione Sardegna, ai Ministeri coinvolti, alla rappresentanza italiana presso l’Unesco, e a tutti i Comuni che hanno camminato insieme in questo lungo percorso, iniziato nel 2017», è il commento della amministrazione comunale. Elena Cornalis, allora assessora alla Cultura, e Michele Soggia, assessore all’archeologia, che si è aggiunto in questo secondo mandato, hanno portato a compimento l’iter burocratico.

