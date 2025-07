Il jazz per accrescere l'incanto di due luoghi simbolo di Villanova Monteleone. Tutto pronto per l'esordio del festival “Not(t)e delle Fate” che partirà venerdì 18 luglio. La manifestazione voluta dall’amministrazione Comunale di Villanova Monteleone è stata affidata all’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna.

Il concertodi venerdì si terrà alle 21.30 in piazza Remundu Piras, adiacente a Su Palatu e Sas Iscolas. “Swingin’”, avrà come protagonista l’Orchestra Jazz della Sardegna e si ispira alla rivoluzione artistica dello Swing e alle grandi orchestre come quelle di Count Basie, Benny Goodman e Duke Ellington. Come volce solista Denise Gueye.

Il secondo appuntamento musicale si svolgerà invece il 30 luglio, sempre alle 21.30, a Sa Pigada 'e su Cantaru, primo nucleo abitativo dell’attuale paese. La serata omaggerà Charles Mingus grazie al Blue Note Brass Sextet plus drums, uno degli ensembles più attivi in capo all’ABNO/OJS, composto da Massimo Carboni al sax tenore, Francesco Lento e Luca Uras alla tromba, Gavino Mele al corno, Salvatore Moraccini al trombone, Roberto Greco alla tuba e Luca Piana alla batteria.

