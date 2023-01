Nella sede della biblioteca comunale di via Roma a Sinnai è stato attivato il nuovo servizio di sportello della lingua sarda, che fornisce servizi di traduzione e organizza attività volte alla promozione della lingua e cultura locale.

«Tra le tante attività programmate nell’ambito del progetto “Toraus a chistionai”- dice la bibliotecaria Luisella Saddi - si prevede a breve l’avvio di laboratori di alfabetizzazione della lingua sarda per i più piccoli (dai 7/8 ai 13 anni)».

La biblioteca di Sinnai ha in calendario anche diversi appuntamenti per questo mese di gennaio. «Fra queste iniziative - dice ancora Luisella Saddi abbiamo previsto una mostra bibliografica a tema in prestito dal Centro regionale Biblioteche per Ragazzi intitolata "La valigia di Hanna” dedicata alla Shoah. Con foto realizzata nel 2003 da una classe della Scuola media dopo un viaggio d’istruzione in Polonia».

Venerdì 20 gennaio ore 18,30 la biblioteca ospiterà invece il quarto appuntamento di "Incontri di montagna", mentre per il 27 gennaio sono previste diverse iniziative legate alla giornata della memoria la mattina rivolte alle scuole locali mentre la sera a un pubblico di adulti.

