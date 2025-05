È di Capoterra uno dei due poliziotti-eroi che, circa un mese fa, hanno salvando la vita a un bambino di un anno e mezzo e sua madre, durante un incendio divampato a Roma. Enrico Leonello, 39 anni, agente in servizio alla Questura della Capitale, si è prodigato col collega Salvatore per metterli in salvo, mentre i Vigili del fuoco spegnevano le fiamme.

A complimentarsi pubblicamente loro è stato ieri il Ministero dell’Interno, Matteo Piantedosi. «Stavano rientrando in caserma quando, via radio, hanno sentito la segnalazione di un incendio in un palazzo», ha spiegato sui social, «Giunti sul posto, si sono trovati davanti a una scena drammatica: fumo ovunque, persone sui balconi, tra cui una giovane donna con un bambino in braccio. Enrico e Salvatore non hanno esitato mettendoli in salvo».

Complimenti anche dal sindaco di Capoterra, Beniamino Garau: «Ci uniamo con orgoglio alle parole del ministro».

