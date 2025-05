Doppio appuntamento con la cultura, domenica e lunedì, a Villa Verde. Domenica, alle 17.30, nel centro di produzione culturale “Move The Box” del Consorzio Due Giare, sul palco la produzione di Teatro d’Inverno “Regolimondo”, ovvero una favola moderna tra avventura e fantascienza con Michele Calaresu, Antonello Foddis e Marina Serra. L'organizzazione è dell’associazione “Palazzo d’Inverno”, con il sostegno di Comune, Biblioteca, Regione, Ministero della Cultura, Fondazione di Sardegna e Consorzio Due Giare. Lunedì, invece, un tuffo nella storia politica del secolo scorso.

Alle 17.30, nella Biblioteca Gramsciana, la presentazione del libro “Tina Modotti da scoprire”. Presente l’editore Roberto Massari, che dialogherà con lo storico Paolo Casciola. ”Il volume – spiega Giuseppe Manias, della Biblioteca Gramsciana - raccoglie vari interventi su diversi aspetti della sua biografia, in particolare sui suoi rapporti con uno dei fondatori del Partito comunista cubano, Julio Antonio Mella, assassinato mentre passeggiava tenendola a braccetto in una via della capitale messicana nel gennaio 1929.

Ma anche con lo stalinista triestino Vittorio Vidali, friulano come lei e, al pari di lei, collaboratore dei servizi segreti sovietici/staliniani (il famigerato NKVD) prima, durante e dopo la Guerra civile spagnola e con tutta una serie di importanti esponenti del mondo artistico messicano d’allora, tra cui i grandi muralisti Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros”.

