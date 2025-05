Una passeggiata letteraria per raccontare la pace, attraverso le parole e gli scritti lasciati in eredità dai grandi scrittori. L’appuntamento a Porto Torres è per mercoledì 28 maggio, alle 17.30, con partenza da via Emilio Lussu (angolo via Balai): un evento dal titolo “Parole disarmate”, promosso dal Gruppo di Lettura della biblioteca comunale e aperto alla partecipazione di tutti.

Sei passi nella letteratura per raccontare la pace: un viaggio tra le vie dedicate agli scrittori che hanno sfidato il tempo con il potere delle parole. Questo l’itinerario: via Emilio Lussu, via Italo Calvino, via Antonio Gramsci, via Enrico Costa, via Sebastiano Satta, piazza Grazia Deledda. Una passeggiata in tempi in cui le voci di guerra diventano sempre più forti e insistenti per ascoltare e riflettere sui molti significati di “pace” che ci hanno lasciato importanti scrittori e scrittrici.

Il messaggio è quello della lettura come mezzo per conoscere il mondo, aprire una finestra sul presente e sul passato per leggere le parole di chi, attraverso la scrittura, ha raccontato la sua visione del mondo e/o il suo attivismo per renderlo migliore. Le loro parole saranno lette, tappa dopo tappa, dal Gruppo di Lettura e dalle bibliotecarie.

© Riproduzione riservata