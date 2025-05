Premiati gli studenti vincitori del Concorso letterario nazionale promosso dall’associazione culturale CartaBianca in collaborazione con il Comune di Senorbì. La premiazione si è tenuta nel museo archeologico Domu Nosta (Madn) alla presenza del direttore artistico Fabrizio Manca Nicoletti, della direttrice del museo Elisabetta Frau, del sindaco Alessandro Pireddu e dell’assessora alla Pubblica Istruzione e Servizi sociali Sara Mascia. Nella sezione Aforismi la vincitrice è Gaia Sarritzu; finalista: Gaia Murgia. Nella sezione Poesia il vincitore è Francesco Zurrida; finalisti: Sofia Cambarau, Sara Loru, Elisa Accorte. Per quanto riguarda la categoria Racconti brevi si è classificata al primo posto Gaia Caria; sono stati premiati per i loro racconti anche Mattia Cabras, la 5A della scuola primaria di Orotelli che ha partecipato con un elaborato di classe, Nicolò Pisano, Ambra Corrias e Federico Olivari. Gli aforismi, le poesie e i racconti considerati più validi che hanno superato la selezione di una giuria composta da insegnanti, giornalisti e scrittori sono stati pubblicati in un’antologia pubblicata dalla Kalb Edizioni distribuita in tutta Italia.

Si terrà invece a Gesico la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso letterario per quanto riguarda la sezione adulti. Appuntamento fissato per sabato 21 giugno, quando - alle 18 nella Casa Dessì del Museo del Territorio in via Chiesa 5 - si terrà la presentazione al pubblico delle antologie di racconti brevi, poesie e aforismi scritti dagli aspiranti scrittori che hanno superato la selezione del concorso. Interverranno il direttore artistico Nicoletti e il sindaco di Gesico Terenzio Schirru. Questi i vincitori della scorsa edizione: nella sezione Aforismi il vincitore è Mattia Floris, menzione speciale per Cristiano Marcatelli e Fanny Boninu. Poesia: menzione speciale per Stefano Princivalle, Gesuino Manca, Quirina Ruiu, Cristiano Marcatelli, Francesca Veronica Pisano, vincitrice Chiara Trogu e finalista Cristiano Marcatelli. Racconti: menzione speciale per Nicola Saddi, Roberta Bendinelli, Nicolò Gaviano, Maria Luisa Zedda, vincitore Luca Spissu, finalista Paolo Collu.

L’associazione culturale CartaBianca, oltre a organizzare concorsi letterari, sta sempre di più ampliando l’orizzonte dei propri interessi, proponendo iniziative di diverso genere. Dai reading ai contest letterari, passando per i giochi a quiz, le mostre d’arte, i corsi di scrittura creativa, di storytelling e di storia della Sardegna.

