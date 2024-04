C’era il pubblico delle grandi occasioni nella sala conferenze del museo archeologico Domu Nosta (Madn) di Senorbì per la presentazione del nuovo romanzo di Piergiorgio Pulixi “Per un’ora d’amore”.

L’appuntamento, promosso dalla cooperativa Sa Domu Nosta in collaborazione con il Comune di Senorbì, era inserito nella rassegna culturale “Pomeridiana, letture e riletture” nata per riscoprire la bellezza di dialogare con gli autori e ascoltare le loro storie.

«Lo stile, il carisma, la sensibilità di uno scrittore molto amato hanno fatto brillare la sala del nostro museo», ha detto Elisabetta Frau, responsabile scientifico del museo di via Scaledda, dove sono esposti i reperti archeologici rinvenuti nella necropoli di Monte Luna e dove con sempre maggiore frequenza vengono ospitati appuntamenti e incontri letterari di grande richiamo per il pubblico.

«Nel suo nuovo romanzo Piergiorgio Pulixi percorre, con grande maestria, gli scenari della nostra complessa società, ma soprattutto sviscera i meandri dell'animo umano con i suoi limiti, le debolezze, ma anche la straordinaria capacità di amare, nonostante il buio del male. É stata una serata bellissima, premiata dalla presenza di un pubblico incredibile», ha concluso Frau, che al termine del dialogo con l’autore, ha ringraziato «gli spettatori, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, le persone che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa e Marco Serra della cartolibreria Gramar per il supporto». Sono intervenuti, inoltre, il sindaco di Senorbì Alessandro Piredddu e l’assessora comunale alla Cultura Sonia Mascia.

Pulixi fa parte del collettivo di scrittura Sabot creato da Massimo Carlotto, di cui è allievo. Insieme allo stesso Carlotto e ai Sabot ha pubblicato “Perdas de fogu” e singolarmente il romanzo sulla schiavitù sessuale "Un amore sporco", inserito nel trittico noir “Donne a perdere”. È autore della saga poliziesca di Biagio Mazzeo iniziata con “Una brutta storia”, miglior noir del 2012 per il blog 'Noir italiano' e finalista al Premio Camaiore 2013, proseguita con “La notte delle pantere”, vincitore del Premio Glauco Felici 2015, e “Per sempre”. Ha pubblicato racconti nei periodici ‘Manifesto’, ‘Left’, ‘Micromega’ e ‘Svolgimento’, nonché in diverse antologie.I suoi romanzi sono in corso di pubblicazione negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.

