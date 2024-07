Con l’arrivo della stagione calda si moltiplicano le iniziative culturali ospitate dal museo archeologico di Senorbì. Entra nel vivo la rassegna “E-state al Museo!” promossa dal museo Domu Nosta (Madn) e dalla cooperativa Domu Nosta.

Venerdì 12 luglio il piazzale del Madn di via Scaledda 1 ospita il secondo appuntamento del ciclo di conferenze “Nel segno di Tanit”. Alle 19 prende il via l’incontro dal titolo “Culti in contesti rurali della Sardegna punica” a cura di Carla Del Vais, docente di Archeologia fenicio-punica dell’Università degli Studi di Cagliari, attualmente impegnata insieme al collega Marco Giuman, professore di Archeologia classica di Unica, nella direzione della nuova campagna di scavo archeologico che l'Università degli Studi di Cagliari sta conducendo sul colle di Santu Teru nelle campagne di Senorbì. «La profonda conoscenza del mondo fenicio punico e le tematiche proposte nella conferenza in programma rendono la presenza di Carla del Vais, all'interno del nostro palinsesto estivo, particolarmente preziosa», sottolinea la direttrice del museo e del parco archeologico Elisabetta Frau.

Nelle scorse settimane un'importante cornice di pubblico ha assistito alla presentazione del libro “La cucina, la dimora e l’ingombro della fantasia” di Patrizio Perra, iniziativa promossa in collaborazione con la Latteria Sirigu e la Cantina Trexenta. Spettatori partecipi e interessanti erano presenti anche alle conferenze “La Dea Tanit e la luna” a cura di Momo Zucca. Gli appuntamenti al museo sono pensati per grandi e piccoli: sino alla fine di luglio si terranno infatti i laboratori didattico-museali per bambini dai 6 ai 13 anni.

© Riproduzione riservata