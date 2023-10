Torna anche questo mese l’appuntamento con Mani di Sardegna, il formato firmato Unionesarda.it che racconta la vita, il lavoro e la storia delle artigiane e degli artigiani sardi. Nella puntata 5 l’intervista a Gianfranca Dettori, pasticcera di Sennori che – grazie al suo talento e creatività – ha inventato un dolce tutto da gustare e ammirare, che riprende le linee dei gioielli tradizionali isolani.

Dettori inizia questo mestiere da piccola, imparando prima l’arte della panificazione e poi dedicando la sua vita alla pasticceria. Dalla sua passione e voglia di mettersi sempre in gioco nascono piccole opere d’arte, apprezzate sempre più all’estero e dai tanti turisti che ogni anno visitano l’Isola e che trovano i suoi dolci negli hotel stellati del Nord Sardegna.

Dopo il successo riscosso con i suoi “dolci preziosi” anche diverse esperienze in tv, tra le quali spicca quella a “Bake-off Italia”, in qualità di ospite. I suoi lavori, spesso scambiati per veri gioielli anche da orafi ed esperti del settore, sono realizzati con precisione e cura del dettaglio.

