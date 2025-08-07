A sei mesi dalla scomparsa, il principe Karim Aga Khan torna al centro della scena con “Costa Smeralda”. In libreria e nelle edicole da una settimana, il libro verrà presentato oggi alle 19.30 nella spiaggetta sotto piazza di Porto Cervo dall’autore Fausto Farinelli, ospite della rassegna Porto Cervo Libri.

Fausto Farinelli

Il sottotitolo – “Il sogno del principe Aga Khan attraverso il racconto di chi lo ha vissuto e ne custodisce l’eredità” – è una discreta anticipazione dell’opera prima dello storyteller sassarese, che racconta l’origine della Costa Smeralda e la visione del principe Karim Aga Khan IV attraverso le testimonianze di chi, questo sogno, lo ha visto nascere e crescere, e di chi oggi ne è custode.

Nell’anno della scomparsa dell’Aga Khan, venuto a mancare lo scorso 4 febbraio a 88 anni, Farinelli ripercorre la storia e i passaggi chiave della nascita e della crescita della Costa Smeralda partendo da un’intervista inedita del Principe, datata 1987. Tra i personaggi chiave gli architetti che ne interpretarono il pensiero, come Giancarlo Busiri Vici ed Enzo Satta, ma anche il Ceo di Smeralda Holding Mario Ferraro e il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, attuali attori della scena col loro impegno, atto a preservare e migliorare un luogo molto amato dal jet set internazionale fin dalla fondazione, avvenuta nel 1962, e Flavio Briatore, che per decenni con i suoi locali ha animato le notti estive di Porto Cervo e dintorni.

L’elenco è, tuttavia, davvero lungo. E stasera verrà svelato interamente.

