Martedì 2 settembre appuntamento con la letteratura al Teatro Nonnu Mannu.

Alle 19 l’autrice Marianna Meles presenterà il suo ultimo libro “La stanza illuminata”, un racconto di una forte amicizia tra due donne, protagoniste della storia, che si confrontano con la durezza di una malattia mentale, che corrode giorno dopo giorno. Unico antidoto alla patologia e ai pregiudizi sociali: la forza dell'amicizia e della solidarietà che le anima e che le porta al superamento della malattia e dei preconcetti per affermare se stesse e la loro indipendenza.

Antonio Flore dialogherà con la scrittrice, mentre Antioco Milia leggerà alcuni brani dell’opera.

