Appendici natalizie del festival letterario Ottobre in Poesia, cirato da Leonardo Onida. Due gli eventi speciali a Sassari per il Christmas Poetry.

Domani la Biblioteca Comunale di piazza Tola alle 17.30 ospita l'incontro con il poeta e scrittore Giuseppe Corongiu che presenta il suo nuovo libro dal titolo “Gherras”. Dialogherà con Daniela Masia Urgu. L'evento è realizzato in collaborazione con l’Istituto Bellieni.

Sabato verrà realizzato un mapping poetico in perfetto stile del festival che dissemina non solo a sassari ma anche negli altri centri isolani frammenti di poesia e arte come stimoli alla riflessione culturale e sensibilizzazione alla bellezza. Sulle facciate dei palazzi di Largo Ittiri, Piazza Università e Via Torre Tonda saranno ben visibili video di grandi autori, da Carmelo Bene a Gassman, da Pasolini alla Merini e molto altro ancora.

