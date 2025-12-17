Sassari, eventi special con il Christmas PoetryUn incontro col poeta Peppe Corongiu e il mapping poetico sulle facciate dei palazzi del centro storico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Appendici natalizie del festival letterario Ottobre in Poesia, cirato da Leonardo Onida. Due gli eventi speciali a Sassari per il Christmas Poetry.
Domani la Biblioteca Comunale di piazza Tola alle 17.30 ospita l'incontro con il poeta e scrittore Giuseppe Corongiu che presenta il suo nuovo libro dal titolo “Gherras”. Dialogherà con Daniela Masia Urgu. L'evento è realizzato in collaborazione con l’Istituto Bellieni.
Sabato verrà realizzato un mapping poetico in perfetto stile del festival che dissemina non solo a sassari ma anche negli altri centri isolani frammenti di poesia e arte come stimoli alla riflessione culturale e sensibilizzazione alla bellezza. Sulle facciate dei palazzi di Largo Ittiri, Piazza Università e Via Torre Tonda saranno ben visibili video di grandi autori, da Carmelo Bene a Gassman, da Pasolini alla Merini e molto altro ancora.