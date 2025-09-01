Lunedì alle ore 19 al Teatro Comunale di Sassari si svolgerà il casting per la selezione di 6 figuranti (uomini) da inserire nel cast di tre opere che fanno parte della stagione lirica organizzata dall'ente Marialisa de Carolis.

Le opere sono quelle del dittico Jungfrun I Tornet (La Fanciulla Nella Torre) di Jean Sibelius e Mandrake di Nicola Colabianchi in programma il 10 e 12 ottobre e dell'opera Salome di Richard Strauss sul palco del Comunale dal 7 al 9 novembre,

Requisiti richiesti per il casting: età e corporature varie, attitudine alla danza e al movimento scenico.

L'appuntamento per tutti gli interessati è al Teatro Comunale con accesso dall'ingresso artisti di viale Mameli. La regia del dittico sarà curata da Alberto Gazale la regia di Salome da Hugo de Ana.

© Riproduzione riservata