Sassari, la ministra Bernini commissaria l’Accademia Mario Sironi: «Gravi irregolarità»Terremoto nell’ente, rimossi direttore e consiglio accademico, Francesco Ginesu è il commissario
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Terremoto nell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari. Anna Maria Bernini, ministra della Ricerca, commissaria con un decreto l’istituzione dove, riferisce nel dispositivo, si sono registrate “gravi e persistenti violazioni di legge”.
Sarà Francesco Ginesu, ex consigliere comunale nella scorsa consiliatura, ad assumere, il ruolo di “commissario ministeriale che adotti i provvedimenti necessari all’ordinato e tempestivo svolgimento delle attività istituzionali dell’Accademia, svolgendo anzitutto le funzioni attribuite al presidente delle Istituzioni AFAM dalla normativa vigente”.
In più la ministra procede “alla rimozione del direttore, il cui mandato è in scadenza alla data del 31 ottobre 2026, e del consiglio accademico dell’Istituzione, in considerazione delle gravi e reiterate deliberazioni assunte dai predetti organi in contrasto con le indicazioni ministeriali fornite”. Una decisione che arriva dopo una diffida dello scorso maggio e, si legge ancora, tenendo “conto della assenza dell’organo presidenziale, dell’impossibilità di deliberare da parte del consiglio di amministrazione, delle accertate disfunzioni del processo deliberativo all’interno del consiglio accademico dell’Istituzione, aggravate dalle dimissioni di quattro componenti dell’organo, nonché delle accertate disfunzioni dell’organo direttoriale”.