La terza edizione del concorso internazionale “Il Solista con orchestra” ha premiato due giovanissimi pianisti nella serata che si è disputata al Teatro Civico di Sassari. Ha vinto Vassa Atanasova, 16 anni, di Sofia. Secondo classificato Raffaele Crobu, 17 anni, di Cagliari.

I due virtuosi del piano hanno incantato il pubblico del teatro sassarese in un emozionante concerto finale, accompagnati magistralmente dall’orchestra Ars Musicandi diretta dal maestro Pio Salotto del Conservatorio di Cagliari.

Dopo aver eseguito il Concerto numero due in Si bemolle maggiore Opera 19 di Beethoven, Atanasova ha espresso grande soddisfazione per l’idea di un concorso internazionale a Sassari, caratterizzato da «un metodo di valutazione accurato, che ha permesso di mostrare la progressione dei partecipanti grazie alle lezioni con i maestri».

Anche Crobu, che ha interpretato il KV 414 in La maggiore di Mozart, non ha nascosto l’emozione: «È un risultato inaspettato, frutto di un confronto con artisti di altissimo livello. Porterò con me tanta gratificazione e la voglia di continuare a migliorare».

I due vincitori, nelle prossime settimane avranno la possibilità di calcare i palcoscenici di Italia, Bulgaria e Spagna nella stagione concertistica 2025-2026. Un riconoscimento speciale, quest’ultimo, che è stato conferito anche ai sardi Luca Delogu di Sassari e Damiano Maxia di Olbia, giunti sino alle fasi finali del contest.

Il contest è promosso dall’associazione CISM – Centro Internazionale Studi Musicali in collaborazione con Musicando Insieme.

