Energia, gioventù ed entusiasmo: questo sprigionano i giovani musicisti della DisOrchestra diretti da Raffaele Puglia. La band sarà protagonista martedì alle 9.30 della rassegna “Musica d’estate” nell chiostro di Santa Maria di Betlem a Sassari. Per l’occasione, la DisOrchestrà sarà affiancata da un musicista di grande esperienza: il clarinettista Antonio Puglia.

L'ensemble è nato come laboratorio creativo e collettivo musicale, la formazione propone un repertorio che intreccia jazz, pop, musica d’autore e arrangiamenti originali, con una scrittura capace di valorizzare ogni strumento.

Il concerto di martedì vedrà la partecipazione di Mario Careddu, Gioia Giola, Lorenzo Pintus (trombe), Pietro Zinchiri, Andrea Deriu (tromboni), Edoardo Rosa, Gianluca Deiana, Giuseppe Bussu, Andreana Pinna, Emanuele Depalmas (sax), Giada Moschella (chitarra), Andrea Budroni (pianoforte), Lorenzo Agus (contrabbasso), Federico Pintus (batteria). Saranno eseguiti brani scritti e arrangiati da Raffaele Puglia, Federico Pintus e Mario Careddu, mentre Antonio Puglia proporrà il Concerto per clarinetto di Artie Shaw.

La rassegna concertistica “Musica d’estate” è organizzata dall’Associazione culturale Amici del Conservatorio – Orchestra filarmonica della Sardegna.

© Riproduzione riservata