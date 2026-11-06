Un viaggio nella memoria di Sinnai raccolto in un nuovo libro dello storico Angelo Perra: sarà presentato stasera alle 18 al Museo civico. L'autore dialogherà con Tarcisio Anedda, ex sindaco di Sinnai, alla presenza dell'editore Gianni Di Stefano. Modera l'incontro Valerio Deidda. A quattro anni dall'uscita del primo volume, "Sinnai – Logus, personas e fatus de bidda nosta in su '900", Angelo Perra torna così in libreria con un secondo capitolo. Si tratta della sesta pubblicazione dell'autore, che per questo lavoro ha attinto a un archivio di oltre 3.500 immagini, in gran parte messe a disposizione dalle famiglie del paese.

Un patrimonio di fotografie e testimonianze che aiuta a conservare e tramandare la memoria di Sinnai: i suoi vicinati, i suoi personaggi e gli avvenimenti che ne hanno segnato la storia tra il Novecento e i giorni nostri.

Il libro prosegue il percorso di recupero della memoria storica e dei ricordi condivisi della comunità di Sinnai. Lo fa attraverso una ricca raccolta di fotografie, ciascuna accompagnata da una didascalia. I temi restano quelli del primo volume, ma con una differenza: questa volta il titolo è in lingua italiana anziché in sardo. L'opera documenta inoltre avvenimenti di particolare rilievo per la vita locale e si spinge oltre il Duemila, includendo episodi e testimonianze del XXI secolo.

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