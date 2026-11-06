Ancora una volta Sas Sette Carrelas, il centro storico, diventa teatro di una delle più importanti manifestazioni, dove si rievocano gli antichi sapori legati alla vita contadina dei secoli scorsi. E' la tredicesima edizione della sagra de su Piritzolu, il vino dei poveri, prodotto con tecniche e finalità molto simili all'epoca delle chiudende. Un prodotto che nel Marghine ha resistito e che viene riproposto in questa importante manifestazione, riproposta per la tredicesima volta dall'associazione "Binzateris", che da sempre tutela questo caratteristico vinello. La manifestazione è in programma per domani sera con manifestazioni che richiamano centinaia di perone anche dal circondario.

Alle 18.30 ci sarà l'apertura delle dieci cantine, con la manifestazione itinerante, dove si potrà gustare il vinello che ha forti legami con la storia del Marghine, ma anche assaggiare gli arrosti e i prodotti locali, tutte specialità legate alla tradizione. Il tutto sarà animato da balli e musica tradizionale, interpretata dai gruppi locali. Una serata all'insegna della tradizione, che vede protagonisti il gruppo di Binzateris, impegnati da sempre a promuovere questa specialità dalla tradizione, anche attraverso incontri formativi e tecnici, incentrati non solo sull'antico vinello, ma anche sulle corrette pratiche di vinificazione a fermentazione dei vini locali.

© Riproduzione riservata