“Intelligenza artificiale e scienza: quando generare idee è facile ma verificarle è difficile”: è il titolo della conferenza aperta a tutti che si terrà mercoledì 11 novembre dalle 10 nell'Aula Magna dell'Università di Sassari. Organizza il Dipartimento di Ingegneria dell'ateneo sassarese. Ospite d'onore il Direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Giorgio Metta.

L’incontro verte sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella ricerca scientifica e sulle nuove sfide legate alla generazione e alla verifica della conoscenza. Sarà un’occasione di confronto sulle opportunità e sui limiti dell’intelligenza artificiale applicata alla scienza, con particolare attenzione al rapporto tra la crescente capacità dei sistemi AI di generare nuove ipotesi e la necessità di verificarle attraverso metodologie scientifiche rigorose.

Giorgio Metta è uno dei principali esperti internazionali di robotica umanoide e intelligenza artificiale. Laureato e dottore di ricerca in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Genova, ha svolto attività di ricerca presso il MIT AI Lab e ha ricoperto il ruolo di Professore di Robotica Cognitiva presso l’Università di Plymouth, nel Regno Unito. Tra i suoi principali contributi scientifici figura il coordinamento dello sviluppo di iCub, il robot umanoide divenuto una piattaforma di riferimento internazionale per la ricerca sull'intelligenza artificiale incarnata (Embodied AI). È autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche e ha contribuito a importanti iniziative nazionali e internazionali nel settore dell’intelligenza artificiale.

Il programma della mattinata si aprirà con i saluti del Magnifico Rettore Gavino Mariotti e del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Sassari, Enrico Grosso. Seguirà l’introduzione a cura di Massimo Tistarelli, Decano e ViceDirettore del Dipartimento di Ingegneria. In chiusura la relazione di Giorgio Metta e il dialogo con il pubblico.

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