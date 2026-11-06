Nel cuore dell’autunno il paese di Osilo presenta un ricco calendario di appuntamenti culturali. Un mese di incontri dedicati ai libri, alla musica e all'arte per nutrire la mente e riscoprire il valore dello stare insieme.

Dopo l’incontro con l'autore Franco Mannoni che ha presentato il libro "La luna e la torre" presso la Biblioteca Comunale, il giorno 8 novembre si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, Un momento solenne di memoria e raccoglimento per la comunità. Domenica alle 10.30 la santa messa presso la Parrocchia Immacolata Concezione, a seguire la deposizione della corona al Monumento ai caduti.

Il 14 novembre si festeggia l’anniversario della Corale "Cantori di Bonaria", la grande tradizione del canto risuona nella Chiesa del Rosario. Un incontro emozionante per celebrare la storia e le voci dei Cantori di Bonaria. Nei giorni del 14, 21 e 22 novembre è la volta del Festival "Visioni Parallele" dove l’arte contemporanea e la creatività si incontrano presso gli Spazi+O, a cura dell'Associazione +O. Una settimana ricca di stimoli visivi e culturali. Infine il 18 novembre l’evento Le Parole tra Noi con la presentazione del libro "Albergo Savoia" di Simone Azzu. L'evento si terrà presso gli Spazi+O in collaborazione con le Associazioni +O e Iconica Selvatica.

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