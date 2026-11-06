Il viaggio di Ulisse lascia le rotte del Mediterraneo per approdare nelle strade di Dublino, attraverso le pagine di James Joyce. Il Museo archeologico Domu Nosta (MADN) di Senorbì ospita oggi, venerdì 6 novembre, alle 18, il terzo appuntamento del ciclo di incontri “Oltre Itaca. Naufragi, alterità e geografie del ritorno”, promosso dalla società Sa Domu Nosta in collaborazione con l’Università di Cagliari e la rivista internazionale di studi culturali Medea. Protagonista della serata sarà Claudia Cao, docente di Letteratura inglese all’Università di Cagliari, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di una delle più celebri riscritture moderne del viaggio di Ulisse: “Ulysses”, il romanzo di Joyce pubblicato nel 1922. L’incontro, dal titolo “L’odissea antieroica di Stephen Dedalus nello ‘Ulysses’ di Joyce”, metterà al centro la figura di Stephen Dedalus e il suo vagare per le strade di Dublino.

Un viaggio urbano e quotidiano, molto distante dalle imprese eroiche dell’epica classica, nel quale la città diventa lo scenario di incontri, esperienze e riflessioni. La conferenza sarà accompagnata dalla lettura di alcuni brani del romanzo, selezionati attorno a tre grandi temi dell'esperienza umana: la nascita, la morte e l’amore. L'appuntamento si inserisce nella nuova stagione autunnale delle iniziative culturali del Museo che riprende il calendario degli incontri dopo il gradimento e la partecipazione registrati durante le attività estive organizzate all’aperto in collaborazione con il Comune di Senorbì. Un programma che punta a confermare il MADN come spazio di incontro e approfondimento, aperto alla letteratura, alla storia e alla cultura. Con il ciclo “Oltre Itaca” prosegue intanto il percorso dedicato al tema del viaggio e del ritorno, esplorato attraverso la letteratura.

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