La danza e lo sport, la danza e i problemi dei giovani. L'edizione numero 12 della rassegna “Primavera a Teatro” propone temi stuzzicanti e attuali nel doppio spettacolo di sabato alle 20 nella Sala Estemporada di via Venezia a Sassari.

Si parte con “Mandibola” spettacolo della compagnia milanese Déjà Donné di Virginia Spallarossa per la regia di Gilles Toutevoix e l'interpretazione di James Uchenna Lavery. Creata per un giovane danzatore dalle spiccate doti atletiche, la performance è ispirata al pugilato inteso come disciplina romantica e sintesi estrema della vita, come desiderio massimo di sopravvivenza.

A seguire la compagnia Estemporada presenta per la prima volta una nuova creazione della direttrice artistica Livia Lepri: “GenZee”, ispirata a un fenomeno delicato che coinvolge sempre più spesso gli adolescenti. Lo spettacolo prende il nome dal fenomeno dei Neet, acronimo di “not in employment education or training”, cioè i giovani che non lavorano, non studiano, non interagiscono con il mondo reale. La coreografia e la regia di Lepri sono affiancate da Adriano Marras per il light design.

I due spettacoli saranno anticipati nel pomeriggio, dalle 15 alle 16.30, da una Masterclass con Virginia Spallarossa negli spazi della scuola ElleDance di Luciana Temussi in via Cardinal Fossati 16/a.

