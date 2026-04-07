Il Premio Costa Smeralda 2026 conferisce il prestigioso Premio Cultura del Mediterraneo a Emilio Isgrò. L’artista siciliano, classe 1937, ritirerà il riconoscimento il 18 aprile al Conference Center di Porto Cervo, nel corso della cerimonia pubblica di premiazione.

Protagonista assoluto dell’arte concettuale internazionale, attraverso il linguaggio artistico della “cancellatura” Isgrò ha saputo rivoluzionare il rapporto tra parola e immagine, sottraendo la prima all’egemonia dei mass media per restituirle centralità, dignità e un nuovo, dirompente significato.

Col Premio Cultura del Mediterraneo, il Premio Costa Smeralda vuole celebrare il Maestro riconoscendo il valore di una pratica artistica che connette, trasformando l’assenza del segno in una voce eloquente che invita i popoli alla riscoperta di una memoria comune, capace di attraversare indenne i secoli e le nazioni. Soprattutto nel mare nostrum, quello che ha dato origine alla civiltà occidentale e di cui Isgrò è figlio ma anche testimone delle mutazioni e dei cambiamenti, in un’ottica di riflessione sulla identità mediterranea che non ha mai smesso di interrogare.

L’annuncio segue quelli dell’assegnazione del Premio Internazionale allo scrittore spagnolo Javier Cercas e del Premio Speciale al Comandante Giuseppe Lai, e delle terzine degli autori in gara per le categorie Narrativa e Saggistica, il cui vincitore sarà svelato solo il 18 aprile a Porto Cervo.

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