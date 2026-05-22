Ogni albero racconta la città che vogliamo abitare. Nasce da questa visione "Immaginando il Verde", primo appuntamento del progetto “Oristano Città Ideale e Gentile”, organizzato sabato prossimo dalle associazioni D’Altra Parte e Oristano e Oltre, in collaborazione con la Consulta ETS di Oristano e il Corpo Forestale, con il patrocinio del Comune di Oristano. Una giornata dedicata al patrimonio arboreo urbano che intreccia passeggiate guidate, arte e convivialità, il tutto a ingresso libero e gratuito.

La mattinata prenderà il via alle 9 con l'apertura dell’Info Point in Piazza Eleonora. Qui i partecipanti verranno accolti con materiale informativo e con la presenza di una pattuglia del Corpo Forestale. Alle 10:30, proprio da Piazza Eleonora, partirà la prima passeggiata urbana della giornata, condotta dall’agronomo Stefano Cadoni che guiderà i partecipanti in un itinerario alla scoperta degli alberi più significativi del centro, dei quali racconterà la storia cercando di restituirne il valore. Alle 12.30, poi, nel Parco Brigata Sassari, si aprirà la mostra degli acquerelli del pittore Gianluigi Concas, arricchita dalle opere realizzate dagli studenti dell'Istituto Comprensivo n. 1-2 di Viale Marconi.

Il pomeriggio si aprirà, poi, alle 16 con una seconda passeggiata urbana, questa volta guidata dall'arboricoltore Carlo Poddi e con partenza dal Parco Brigata Sassari. Un percorso nuovo rispetto a quello mattutino, pensato per esplorare altri angoli verdi della città con lo sguardo attento di un professionista del settore. Alle 18, sempre al Parco Brigata Sassari, verrà presentato il libro “Colpi di scure e sensi di colpa” dell’antropologo Fiorenzo Caterini, che ripercorre la storia del disboscamento della Sardegna, mostrando come l’isola abbia subito una profonda trasformazione ecologica, culturale e antropologica nel corso dei secoli. A dialogare con l’autore, saranno Cadoni e Poddi, che approfondiranno il tema del disboscamento massiccio e speculativo, che dissolse non solo un ecosistema, ma un intero mondo di relazioni simboliche e materiali tra i sardi e la loro terra. La giornata si concluderà alle 19 con la presentazione ufficiale della mostra, seguita da un aperitivo e da un concerto: un momento conviviale pensato per chiudere in bellezza, tra arte e musica, la lunga giornata all'aria aperta.

«Immaginare, vedere, toccare, osservare, pensare, riflettere, contemplare. Sono tutte azioni che vogliamo invitare a compiere con “Immaginando il Verde”», spiegano Eleonora Fadda e Giampiero Vargiu, referenti del progetto. «Una giornata dedicata a valorizzare, prenderci cura e far crescere il patrimonio arboreo della città di Oristano. Le città oggi hanno bisogno di essere pensate e vissute in modo diverso. Una giornata per fermarsi, guardare con maggiore attenzione ciò che ci circonda e immaginare insieme la città che vogliamo abitare».

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