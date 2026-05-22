Per il secondo anno consecutivo Quartu ospiterà una delle tappe ufficiali dello Strega Tour 2026, per l’ottantesima edizione del più prestigioso premio letterario nazionale.

All'ex caserma dei carabinieri in via Roma si ritroveranno i finalisti del Premio Strega 2026, la cinquina che sarà annunciata nei prossimi giorni. A guidare l’incontro sarà anche quest’anno Fabio Canino, conduttore e autore amatissimo dal pubblico, in una serata dedicata ai libri, alle storie e alle voci della letteratura italiana contemporanea.

L'appuntamento fissato per giovedì 11 giugno è promosso dal Comune ed è organizzato da Argonautilus APS e 011 Solution. Inoltre, usufruisce del sostegno e ha il patrocinio della Fondazione Quartu Cultura.

La presenza dello Strega Tour in Sardegna rappresenta un momento di particolare richiamo e significato: è infatti soltanto la seconda volta nella storia del Premio che il tour ufficiale approda nell’Isola. Già lo scorso anno Quartu aveva ospitato l’incontro con i finalisti, che aveva visto la partecipazione di Andrea Bajani, poi proclamato vincitore con il romanzo “L'anniversario”.

Un ritorno che conferma la capacità del territorio di accogliere eventi di grande prestigio e richiamo mediatico. L’edizione 2026 assume inoltre un valore speciale perché celebra gli ottant’anni del Premio Strega: una storia che attraversa intere generazioni di autori e lettori e che continua a rappresentare uno dei principali osservatori sulla letteratura italiana contemporanea.

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