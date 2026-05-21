Un incontro dedicato alle idee, al confronto e a una riflessione sul presente e sul futuro attraverso il racconto di uno dei protagonisti del giornalismo italiano contemporaneo. Sabato 23 maggio alle ore 18, nella Sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda a Cagliari, Claudio Cerasa, direttore del quotidiano Il Foglio, presenterà il suo nuovo libro “L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo” edito da Mondadori - Silvio Berlusconi Editore.

L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, organizzato da Isolarte in collaborazione con il Gruppo Editoriale L’Unione Sarda, con il sostegno della Regione Sarda e della Fondazione di Sardegna, rappresenta uno degli eventi culturali più attesi della stagione e offrirà al pubblico la possibilità di dialogare direttamente con una delle firme più autorevoli del panorama giornalistico nazionale.

Ad intervistare l’autore sarà Emanuele Dessì, direttore delle testate giornalistiche del Gruppo L’Unione Sarda, uno dei giornalisti sardi più noti a livello nazionale e spesso ospite di Rai Cultura come editorialista per il ciclo di trasmissioni “Il giorno e la Storia”, format di successo di Giovanni Paolo Fontana, affidate settimanalmente alle grandi firme dei quotidiani italiani.

Una conversazione che si preannuncia ricca di spunti e capace di affrontare alcuni dei grandi temi che attraversano oggi il dibattito pubblico: il rapporto tra informazione e realtà, il ruolo della tecnologia, la crisi delle narrazioni tradizionali, il futuro dell’Europa, il cambiamento climatico, la libertà individuale e collettiva, il peso del linguaggio mediatico e il rischio di una società sempre più dominata da visioni pessimistiche e catastrofiche.

L’evento nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto aperto, nel quale la cultura diventi occasione concreta di partecipazione e riflessione. Attraverso la presentazione del libro, il pubblico sarà chiamato a interrogarsi su una questione che attraversa il nostro tempo: quanto il racconto della realtà che ci circonda è influenzato dalla paura e quanto, invece, è possibile immaginare nuovi strumenti per leggere il presente senza cadere nel disfattismo?

“L’antidoto” non è soltanto un libro di analisi politica o sociale. È una provocazione culturale, un invito a osservare il mondo da una prospettiva diversa. Nel volume, Cerasa mette in discussione quella che definisce una sorta di “dittatura del catastrofismo”, ovvero la tendenza contemporanea a raccontare il futuro esclusivamente attraverso scenari di crisi permanente, paura e declino.

L’autore propone un approccio alternativo: riconoscere i problemi, affrontarli con realismo, ma senza rinunciare alla fiducia nel progresso, nella capacità dell’uomo di innovare e nella possibilità di costruire soluzioni. Secondo Cerasa, l’ottimismo non coincide con la superficialità o con la negazione delle difficoltà, ma rappresenta una responsabilità culturale e civile.

Il libro affronta temi centrali della contemporaneità: ambiente, tecnologia, intelligenza artificiale, trasformazioni sociali, demografia, politica internazionale e libertà individuali. Lo fa attraverso dati, osservazioni e riflessioni che intendono offrire una prospettiva diversa rispetto a una narrazione pubblica spesso dominata dal pessimismo. Il cuore del messaggio del volume è semplice quanto potente: il catastrofismo immobilizza, mentre la fiducia nel futuro spinge a cercare soluzioni.

Claudio Cerasa appartiene alla nuova generazione di direttori che hanno ridefinito il linguaggio giornalistico italiano. Nato a Palermo nel 1982, cresce in un ambiente profondamente legato al mondo dell’informazione. Dopo le prime esperienze professionali nel settore giornalistico, approda alla redazione de “Il Foglio”, il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara, nel quale inizia un percorso professionale che lo porterà a diventare una delle figure più riconoscibili del giornalismo nazionale.

Nel corso degli anni Cerasa ha collaborato con diverse testate, programmi televisivi e realtà editoriali, distinguendosi per uno stile diretto, spesso provocatorio e fortemente orientato al dibattito delle idee. Nel gennaio del 2015 viene nominato direttore de Il Foglio, raccogliendo l’eredità di Giuliano Ferrara e assumendo la guida di una delle testate più influenti nel panorama culturale e politico italiano.

Sotto la sua direzione il quotidiano ha sviluppato una linea editoriale caratterizzata da un forte interesse per i temi della libertà individuale, dell’innovazione, della politica internazionale e del confronto culturale, mantenendo un’identità riconoscibile e uno stile editoriale spesso controcorrente.

La presentazione cagliaritana di “L’Antidoto” assume dunque un significato particolare: non soltanto un appuntamento letterario ma un’occasione di dialogo pubblico su temi che riguardano tutti, in un momento storico nel quale il rapporto tra informazione, percezione della realtà e costruzione del consenso assume un ruolo sempre più decisivo.

L’incontro alla Sala Giorgio Pisano offrirà ai partecipanti l’opportunità di entrare nel cuore delle riflessioni proposte dall’autore e di confrontarsi su alcune delle grandi domande del nostro tempo: quale futuro immaginiamo? Quanto pesa la paura nel modo in cui interpretiamo il presente? E soprattutto: esiste davvero un antidoto alla cultura del pessimismo?

L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio alle ore 18 presso la Sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda a Cagliari. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

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