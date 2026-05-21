Quattro siti storici e archeologici a Villasimius a disposizione dei turisti sabato 23 e domenica 24 maggio in occasione di Monumenti Aperti. Sono il museo archeologico comunale, la parrocchia di San Raffaele, Casa Todde (museo del mare) e la Fortezza Vecchia. “Il mare per Villasimius rappresenta la risorsa più importante e maggiormente conosciuta in tutto in mondo ma non è l’unica – ha sottolineato il sindaco Gianluca Dessì - Il nostro obiettivo è mostrare ai visitatori che il territorio è ricco di storia e tradizioni. La due giorni di Monumenti Aperti rientra nei propositi che l’amministrazione comunale si era prefissata sin dai primi momenti poiché permette di valorizzare le risorse storiche e culturali del paese”.

I siti saranno illustrati da studentesse e studenti dell’istituto comprensivo statale di Villasimius e da operatrici e operatori del Comune, dell’Area Marina Protetta e della società in house Villasimius srl.

«In questo modo – ha aggiunto il vicesindaco Michele Cireddu - i più piccoli diventano protagonisti nel raccontare la storia del nostro paese. Ringrazio l’istituto comprensivo, i collaboratori della Villasimius Srl, l'Area Marina e la dottoressa Elisabetta Gaudina per il prezioso supporto. Contiamo di vedere davvero tanti cittadini e turisti nei luoghi della cultura».

Sarà possibile visitarli sabato dalle 16 alle 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 13 e, nel pomeriggio, sempre dalle 16 alle 19.30.

© Riproduzione riservata