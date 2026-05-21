La casa campidanese Lai-Atzeni, nel centro di Monserrato, diventa un set televisivo. La storica dimora tradizionale – che conserva ancora l’arredamento del 1917 – ha infatti aperto in questi giorni il suo portone e il suo cortile a una troupe, che l’ha scelta come location per girare un documentario sulle tradizioni sarde.

Una serie in 24 episodi girati interamente in sardo, dal titolo “Janas guardianas de su tempu”, prodotta dalla Nical Films. Soggetto e attrice protagonista è Claudia Zedda, antropologa, scrittrice ed esperta dei miti dell’Isola.

«Abbiamo scelto come set Casa Lai-Atzeni perché rispecchia esattamente l’anima del progetto», evidenzia la regista Alessandra Usai. L’edificio-museo è una vera e propria macchina del tempo che permette ai visitatori di compiere un viaggio a ritroso di oltre cent’anni. Aperta per la prima volta al pubblico nel 2017, la dimora storica ospita eventi locali civili e religiosi, presentazioni di libri e shooting fotografici, fino all’attuale sbarco nel panorama televisivo.

«Un modo per far conoscere anche fuori dai confini monserratini, regionali e nazionali la nostra piccola realtà di cui andiamo fieri», il commento di Paolo Lai, comproprietario insieme ai genitori Ottavio e Silvana.

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