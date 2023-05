Una grande padella in acciaio da quattro metri di diametro, in grado di contenere 500 litri di olio per la frittura dei prodotti ittici pescati nel mare del Golfo.

Sarà la protagonista della Sagra del pesce, la manifestazione organizzata a Porto Torres il 29 maggio prossimo in occasione della Festha Manna, un evento della tradizione turritana rilanciato dall’amministrazione comunale come elemento identitario della festa, dopo una pausa di cinque anni. Dalle 13, presso la piazza Eroi dell’Onda, verrà allestito il grande pentolone adagiato sui bruciatori a gas completi di sistema di alimentazione e una struttura di protezione.

Attorno verranno posizionati tavoli e gazebo per ospitare il maggior numero di persone. La padella sarà fornita dalla Cim srl con sede nella zona industriale, la società che si è aggiudicata il bando da circa 48mila euro pubblicato dal Comune. Una vera festa del mare, un appuntamento che si è ripetuto in passato per 50 anni a rimarcare il forte legame di Porto Torres con la pesca e il mare.

Nella maxi padella la frittura di pesce offerta ai tanti buongustai e amanti del prezioso cibo, attratti dal profumo e dal particolare strumento da cucina, che rappresenta una delle attrattive che caratterizzano la manifestazione.

