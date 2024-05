Oltre 1.700 anni di storia, riti secolari, tradizione identitaria, cultura e spettacolo, arte ed enogastronomia. È la Festha Manna di Porto Torres che animerà la città nelle giornate del 18, 19, 20 maggio e in quella conclusiva dell’8 giugno. La devozione per i santi Gavino, Proto e Gianuario vivrà il suoi momenti più emozionanti con la processione che accompagnerà il rientro dei simulacri lignei dei Martiri dalla chiesetta di Balai Vicino alla Basilica di San Gavino, con il Pellegrinaggio Notturno dal Duomo di Sassari alla Basilica e con le celebrazioni liturgiche della Pentecoste e del Solenne Pontificale.

Tra gli appuntamenti più attesi il grande concerto contraddistinto dal logo “Note sotto la Torre" che quest’anno avrà come protagonista la cantante Noemi, la Sagra del Pesce e il Palio di San Gavino. Si tratta degli eventi di punta di un ricco e variegato calendario che prenderà il via già da martedì 14 maggio, predisposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni e le attività commerciali del territorio.

Questo il programma dei festeggiamenti. Sabato alle 10.30, nella spiaggia dello Scoglio Lungo si terrà la “Regata del Pescatore” a cura di Asso.Ve.La in collaborazione con l’associazione Etnos Li Bainzini. Dalle 18 alle 20, piazza Umberto I, ospiterà laboratori per bambini e il “Progetto LaL-Legarsi alla Lettura” a cura della Biblioteca comunale e della Comes. Alle 21.30 nello spazio verde antistante la torre aragonese sarà la volta del concerto di Noemi. La cantautrice romana proporrà i suoi più grandi successi nel corso dello spettacolo organizzato da “Applausi” in collaborazione con Salvatore Fresu. Alle 22 dalla cattedrale di San Nicola a Sassari partirà il “Pellegrinaggio Notturno” curato dell’Arcidiocesi e diretto alla basilica di San Gavino dove, alle 3, si celebrerà la Messa del Pellegrino presieduta dall’arcivescovo Gian Franco Saba il cui messaggio annuale è un invito alle Città e alle comunità del territorio a una riflessione sull'urgenza di "educare al pensiero ospitale: per una cultura della pace e dell'inclusione".

Domenica 19 maggio alle 11.30 nella Scuola Civica di Musica “F. De Andrè” è in programma un nuovo appuntamento della rassegna concertistica "Musicando per la città" con il concerto della pianista messicana Maria Daniela Gonzalez. Alle 17 la scalinata della chiesetta di Balai Vicino farà da scenario alla rievocazione storica in abiti medievali tradizionali “Il Sogno di Comita” a cura dell’associazione Giudicato di Torres. Alle 18 nel Parco di Balai si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da Don Boniface e concelebrata dai parroci e dai sacerdoti della città, mentre alle 19 dal Parco di Balai prenderà il via la processione che accompagnerà il ritorno dei simulacri dei Santi Martiri turritani nella Basilica di San Gavino dove resteranno fino al 3 maggio del prossimo anno. A partire dalle 20.30, in piazza dei Martiri, lo spazio Cumbessias/Atrio Comita ospiterà l’evento curato dall’associazione Intragnas "In nome di San Gavino", con balli dei gruppi folk provenienti da diversi centri dell’Isola e la “Rassegna Canti a chiterra dedicata a F. Falchi” organizzata da Tazenda società cooperativa. A partire dalle 21, sul palco allestito nella piazza della torre aragonese, saliranno i “BBrothers & Band” per una tappa dell’Anima Tour. Il concerto è organizzato dal CCN Le Botteghe Turritane in collaborazione con Salvatore Fresu e avrà come ospiti anche Peppino Anfossi che si esibirà al violino, i Mamuthones e Issohadores Mamoiada dell’Associazione Atzeni e il Coro Polifonico Turritano.

Lunedì 20 maggio alle 9, nella basilica di San Gavino si terrà il Solenne Pontificale presieduto dall’arcivescovo Gian Franco Saba che terminerà con il tradizionale scambio delle chiavi tra i sindaci di Porto Torres e Sassari, un rito simbolico che rappresenta la comunione tra le due città. La funzione sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente Videolina al canale 10 del digitale terrestre e sul canale 819 di Sky e TivùSat, in streaming su www.videolina.it e nell’app L’Unione Digital. A partire dalle 13 piazza Eroi dell’Onda sarà allestita per ospitare la tradizionale “Sagra del Pesce”, ricorrenza gastronomica molto attesa e partecipata organizzata da Aps Maestrale. Sabato 8 giugno il Palio di Santu Bainzu” a cura dell’associazione “Etnos Li Bainzini”.

