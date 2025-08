Il tema della edizione 2025 è “Maschere, oltre l’umano, riti e tradizioni etnografiche”. Sono aperte le iscrizioni al VIII Fiorenzo Serra Film Festival, organizzato a Sassari dal Laboratorio di Antropologia Visuale della Società Umanitaria-Cineteca Sarda e dal Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari. La scadenza per inviare i lavori filmici è fissata al 20 settembre.

Il concorso internazionale di cinema etnografico ha raccolto oltre 2000 film da tutto il mondo, che raccontano storie appassionanti tra gli anfratti reconditi delle culture e tradizioni di popoli che ancora impreziosiscono la civiltà umana.

Le maschere simboli antichi e ricchi di significato, rappresentano identità, trasformazione, sono mediatori tra visibile e invisibile. Indossare una maschera non è mai solo un atto esteriore: è un attraversamento di soglie, un superamento del confine tra l’umano e l’altro da sé. L’antropologia interpreta queste forme come testi visivi che raccontano storie di popoli, memorie collettive e visioni del mondo. Un invito a guardare oltre l’umano, a rimettere in discussione i confini dell’identità e della realtà.

Il montepremi complessivo è di 5mila euro, da dividere tra i vincitori in concorso nelle categorie: la principale, intitolata al cineasta sassarese Fiorenzo Serra, e la sezione, destinata ai film a tema libero, che prende il nome da Antonio Simon Mossa, collega e amico di Fiorenzo Serra.

È prevista, inoltre, una menzione speciale per un cortometraggio denominata “Premio Antonio Bisaccia”, intitolata all’indimenticato direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Sassari con un premio del valore di 500 euro.

