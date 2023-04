“Per un distretto giudiziario insulare” è il tema della due giorni in programma a Cagliari venerdì 14 e sabato 15 aprile nella sala Giorgio Pisano, in piazzetta L’Unione Sarda, con diretta streaming anche sul sito UnioneSarda.it.

Venerdì, dalle 15 alle 19, ad aprire i lavori sarà Sergio Zuncheddu, editore del gruppo editoriale L’Unione Sarda, insieme a Maria Antonietta Mongiu, presidente del Comitato tecnico scientifico Insularità in Costituzione.

Introduzione a cura di Giuseppe de Matteis, prefetto di Cagliari; Gianmario Demuro in rappresentanza di Francesco Mola, rettore dell’Università di Cagliari.

Nella prima sessione, dedicata a “Geografia della giustizia e organizzazione territoriale”, introduzione di Cristina Ornano, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Intervengono: Luigi Patronaggio, Procuratore generale della Corte d’appello di Cagliari; Rodolfo Sabelli, Procuratore della Repubblica del tribunale di Cagliari; Vincenzo Amato, presidente del tribunale di Cagliari; Matteo Pinna, presidente dell’ordine degli avvocati di Cagliari; Fiorella Pilato, già magistrata e componente del Csm; Gianmario Demuro, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Cagliari.

Per la seconda sessione, “Il costo della giustizia in Sardegna”, dopo l’introduzione di Rita Dedola, avvocata già presidente dell’ordine degli avvocati di Cagliari, intervengono: Michele Incani, sostituto Procuratore generale della Corte d’appello di Cagliari; Giorgio Latti, giudice civile del tribunale di Cagliari; Gianni Caria, procuratore della Repubblica del tribunale di Sassari; Priamo Siotto, già presidente dell’ordine degli avvocati di Nuoro e consigliere nazionale forense; Simona Franzecco, segretaria della Camera del lavoro di Cagliari; Alessandro Castello, giudice di Corte d’appello di Cagliari.

SECONDA GIORNATA – Sabato 15 aprile si svolge la III sessione, a partire dalle 9 e fino alle 13. Sul tema “Le carceri in Sardegna: servitù carceraria o luoghi di attuazione della rieducazione secondo l’art. 27 della Costituzione?”, introduzione di Mauro Mura, già Procuratore del tribunale di Cagliari.

Intervengono: Carlo Renoldi, magistrato di Cassazione ex capo Dap; Alessandra Uscidda, comandante regionale Nucleo polizia penitenziaria presso Uiepe; Marco Porcu, direttore casa circondariale Cagliari-Uta; Leonardo Tondo, psichiatra, Cagliari; Giovanna Serra, avvocata – garante dei detenuti tribunale di Nuoro; Cristina Cabras, delegata del Rettore per il Polo universitario carcerario Università di Cagliari; Nicola Migheli, sociologo, Cagliari.

Nella IV sessione su “Le colonie agricole della Sardegna un’alternativa concreta”, introduzione di Alessandro Atzeni, comandante di reparto casa di reclusione Isili.

Intervengono: Franco Masala, storico dell’architettura; Enrico Trogu, direttore Archivio di Stato di Cagliari; Gilberto Ganassi, sostituto della Repubblica del tribunale di Cagliari; Michelina Masia, docente di Sociologia del diritto, Università di Cagliari; don Ettore Cannavera, Comunità La Collina; Ugo Bressanello, presidente Domus de Luna; Maria Antonietta Atzori, dirigente Duca degli Abruzzi Cagliari-Elmas; Antonella De Sanctis, coordinatrice nazionale First Cisl Banca d’Italia e Autorità indipendenti.

Coordinamento Panel di Lorenzo Paolini, Emanuele Dessì, Maria Francesca Chiappe, Romano Cannas, Maria Antonietta Mongiu.

A cura di: Maria Antonietta Mongiu, Mauro Mura, Cristina Ornano, Rita Dedola per il Comitato Tecnico Scientifico Insularità in Costituzione.

