Scoprire i luoghi francescani di Sassari. Dopo il successo della prima iniziativa, tenutasi a marzo, il Comune ne promuove un’altra, in collaborazione con la Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Il prossimo tour è in programma domenica 1 giugno, a partire dalle 10, ed è indirizzato a un massimo di 40 partecipanti alla visita guidata e gratuita.

Saranno accompagnati dallo storico dell’arte Francesco Ledda del Comune di Sassari alla scoperta della fontana di Rosello, del complesso monastico delle Monache Cappuccine, del complesso monastico e conventuale di Santa Maria di Betlem e della chiesa e del complesso monastico e conventuale di San Pietro di Silki.

Il ritrovo sarà davanti all’ingresso all’area della Fontana di Rosello e terminerà alle 17 nella chiesa di San Pietro di Silki. Nel complesso di Santa Maria di Betlem, il gruppo sarà ricevuto dal padre guardiano e dopo la visita guidata agli ambienti della chiesa, del chiostro e dell’ala espositiva, il gruppo assisterà alla esecuzione musicale e canora del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi, cantato dal Coro “Laudate et Benedicite”. Subito dopo è prevista la pausa con un pranzo offerto nel chiostro dai frati Minori Conventuali.

Nel pomeriggio, dedicato a San Pietro di Silki, la visita proseguirà nella chiesa e si concluderà con un intervento del padre guardiano.

