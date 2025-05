Matite, inchiostri, storie e colori. L’arte prende forma e si apre alla città domenica 18 maggio, dalle 9 alle 18:30, negli spazi del Lazzaretto di Cagliari con l’open day dell’Accademia d’Arte, un’occasione per conoscere da vicino una realtà viva e in costante fermento.

Fondata nel 2018, l’Accademia è diventata in pochi anni un punto di riferimento per la formazione artistica nel capoluogo sardo. Oggi conta oltre 200 iscritti, 50 corsi attivi tra scrittura creativa, pittura, fumetto e illustrazione, venti docenti, e un’offerta didattica che abbraccia tutte le età e livelli di esperienza, con corsi triennali, singoli, brevi e masterclass tenute da artisti e autori di rilievo nazionale e internazionale.

Il successo recente del collettivo Sanatorium Villa Clara, andato esaurito in poche settimane, o del romanzo “Un ferragosto” di Giovanni Follesa, già tra le letture consigliate dalla critica letteraria, dimostra come l’Accademia non si limiti a insegnare, ma generi cultura e talenti.

Durante l’open day, i visitatori potranno esplorare le quattro aree principali della formazione: scrittura, dal romanzo al fantasy, fino alla sceneggiatura e al copywriting pubblicitario. Fumetto, con corsi che spaziano dalle tecniche tradizionali alla colorazione digitale. Illustrazione, in tutte le sue declinazioni: horror, fantasy, realistico, calligrafia e grafica editoriale. Pittura, che va dal disegno accademico alla scultura, dalla pittura a olio alla rappresentazione dal vero.

Ci sarà anche spazio per i più giovani e per chi desidera semplicemente avvicinarsi all’arte, con laboratori intensivi, corsi per under 14 e incontri diretti con i docenti, per ricevere consigli, orientarsi e magari scoprire una vocazione. «Spesso si comincia con un hobby e si finisce per trasformarlo in una professione», sottolineano gli organizzatori.

