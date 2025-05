A Quartu l’arte scende in strada e si fa rivoluzione urbana. Dal 12 al 15 giugno 2025, la Via del Mare, una delle arterie più trafficate della Sardegna, si trasformerà in un museo a cielo aperto grazie alla terza edizione della Street Art Week, evento ideato da Officine Verticali e dal Centro Commerciale Naturale La Via del Mare, con il sostegno dell’associazione Cittadinanza Attiva OIKOS.

Cuore dell’iniziativa è il progetto “Urban Evolution”, che punta alla creazione di una galleria urbana permanente: protagoniste saranno opere digitali realizzate su postazioni coprimastelli, piccoli totem urbani trasformati in supporti d’arte. Il traguardo? Raggiungere 30 installazioni artistiche entro il 2026.

Le candidature per gli artisti sono aperte fino al 31 maggio sul sito streetartweek.eu, e i partecipanti saranno selezionati da una doppia giuria: popolare e tecnica. Tra i nomi della commissione: La Fille Bertha, Alessandro Macciocco, Valentina Vinci, Marina Brunetti (Marinetti) e Myriam Quaquero.

Per i migliori tre classificati sono previsti premi in denaro (1000, 600 e 400 euro), ma tutti gli artisti avranno la possibilità di partecipare a un vernissage diffuso ospitato all’interno delle attività commerciali della via, che per l’occasione si trasformeranno in piccole gallerie temporanee.

Con il progetto “Fuori Vetrina”, anche le serrande dei negozi saranno tele urbane, decorate da artisti selezionati che riceveranno compenso, vitto e alloggio. Un modo per unire creatività e impresa locale, creando bellezza anche quando le saracinesche sono abbassate.

La manifestazione sarà un vero e proprio festival urbano: laboratori per bambini, spettacoli itineranti, performance di break dance e 30 eventi musicali animeranno le serate fino a mezzanotte. Il tutto si svolgerà su un palco-mobile allestito su un furgone, con la conduzione del rapper quartese SuWoha.

In programma anche tre contest: due musicali e uno di live painting, che culmineranno domenica 15 giugno con l’evento finale “Revers”, ospitato nel nuovo spazio Michelangelo Pira in via Brigata Sassari.

La Street Art Week coinvolgerà oltre 100 persone tra artisti e staff e già 15 attività locali hanno aderito per ospitare eventi e mostre.

«La Street Art Week 2025 è un progetto che mette al centro la comunità, l’arte e la rigenerazione urbana – spiega Luca Stocchino, presidente del CCN La Via del Mare – con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso nel panorama culturale sardo. Il nostro obiettivo è costruire una vera galleria urbana permanente, in vista anche della stagione turistica con il progetto Summer Is Back».

L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione di Sardegna, dal Comune di Quartu Sant’Elena – che ha acquistato le postazioni da destinare.

