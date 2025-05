Tempio Pausania ed Arzachena ospiteranno la prossima settimana il tour nazionale “INVERTI – Quarta Stagione”, promosso da Janas APS e curato dalla regista Pj Gambioli. Un progetto di respiro nazionale che ha già attraversato oltre 50 città italiane portando in scena, scrivono gli organizzatori - attraverso la forza del cinema e il valore del confronto – temi centrali come il lavoro invisibile delle donne, la maternità e l’impatto che la pandemia ha avuto sulla salute psicofisica dei bambini e degli adolescenti.

Si parte da Tempio Pausania giovedì 22 maggio alle ore 17.30, nella Sala di Rappresentanza del Palazzo Comunale in piazza Gallura, con la proiezione del film-documentario “INVERTI” seguita da un talk partecipativo, con protagoniste voci ed esperienze locali. La formula del Film & Meeting - scrivono sempre gli organizzatoti - caratterizza tutto il progetto, alternando visione collettiva e confronto aperto tra cittadinanza, istituzioni e professionisti del territorio. L’evento è organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) con il supporto dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Tempio.

A seguire, il tour approderà ad Arzachena con un doppio appuntamento, anche qui, promosso dal CUG del Comune di Arzachena, con il supporto dell’Assessorato ai Servizi Sociali e in collaborazione con la Cooperativa La Rosa di Gerico. Il primo evento si terrà venerdì 23 maggio, alle ore 17.00, presso lo spazio Nexus in via San Pietro, e sarà dedicato agli stereotipi di genere nella comunicazione audiovisiva. Il convegno, pensato in particolare per il pubblico più giovane, sarà guidato dalla regista Pj Gambioli e offrirà strumenti utili per analizzare criticamente il linguaggio dei media, della pubblicità e dei contenuti digitali. Il giorno successivo, sabato 24 maggio alle ore 17.00, sempre presso lo spazio Nexus, Arzachena ospiterà la proiezione del film “INVERTI” e il talk con testimonianze locali, replicando il format già sperimentato in numerose città italiane. Ogni incontro si concluderà con un momento conviviale e un aperitivo offerto ai partecipanti. La partecipazione è libera e gratuita.

