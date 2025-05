Alla XXXVIII edizione del Salone del libro di Torino, in corso fino al 19 maggio, anche Giulia Giornaliste Sardegna, ospitate nello stand della Regione con il libro Le verità, raccolta multidisciplinare di saggi curata dall'associazione impegnata nella promozione di una corretta narrazione di genere nei mezzi di informazione e nella lotta agli stereotipi e alla discriminazione.

Nello Spazio Sardegna, Le verità è stato presentato al pubblico del festival da alcuni autori e autrici, moderati dalla vice coordinatrice dell'associazione e giornalista de L’Unione Sarda, Caterina De Roberto.

Sono intervenuti la coordinatrice di Giulia Giornaliste Sardegna, Susi Ronchi, con la post verità condita di fake news, la presidente nazionale dell'associazione, Serena Bersani, con il linguaggio di genere, l'avvocata Valeria Aresti con la verità processuale e il filosofo della Scienza, Silvano Tagliagambe, con l'approccio filosofico al concetto di verità.

Ad aprire il dibattito, l'assessora alla Cultura e all'istruzione della Regione, Ilaria Portas, che ha sottolineato la rilevanza del progetto di Giulia in ambito educativo come strumento per orientarsi in un contesto nel quale è sempre più complesso verificare le verità. Promosso dall'assessorato regionale alla Cultura, il libro curato da Giulia Giornaliste Sardegna ha fatto tappa nelle scuole delle principali città sarde e, in quattro mesi, è giunto, con l'ultima al Salone del libro, alla sua ventiquattresima presentazione.

