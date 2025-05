I capolavori del Romanticismo fanno da epilogo alla rassegna “I concerti di primavera” 2025, curata dall’Associazione culturale musicale Ellipsis. L'appuntamento è per martedì alle 20.30, nella sala Sassu del Conservatorio Canepa di Sassari, con il duo formato da Claudio Mondini al violino e Luigi Stillo al pianoforte.

Il programma si aprirà con la Sonata per violino e pianoforte n.3 in la minore di Robert Schumann, composta nel 1853, nota anche perché il terzo e il quarto movimento provengono dalla F.A.E. Sonate, composta con Brahms e Dietrich. Verrà poi eseguita la Sonata per violino e pianoforte in la maggiore di César Franck. Composta nel 1886, venne eseguita per la prima volta con grande successo al Museo d’arte moderna di Bruxelles nel dicembre di quell’anno, con gli spettatori rapiti e immersi nella completa oscurità e i musicisti che eseguivano a memoria, a causa del divieto di accendere fuochi per non danneggiare i dipinti della galleria.

La rassegna è realizzata in collaborazione con il Conservatorio “Canepa”, patrocinata e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Comune di Sassari ed ERSU, Ente regionale per il diritto allo studio. I non abbonati potranno acquistare i biglietti anche all’ingresso del concerto.

