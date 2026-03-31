Oristano si prepara a riaprire le porte dei suoi luoghi simbolo. Il 9 e 10 maggio torna Monumenti Aperti, appuntamento ormai stabile nel calendario cittadino, giunto alla trentesima edizione. La Giunta ha dato il via libera all’adesione del Comune, accogliendo la proposta dell’associazione Imago Mundi, che coordina l’iniziativa a livello regionale.

L’organizzazione locale sarà affidata alla Fondazione Oristano, chiamata a curare gli aspetti tecnici e a coinvolgere il tessuto cittadino, tra istituzioni, associazioni e volontari. Un modello già collaudato che punta a replicare i numeri delle passate edizioni.

«Monumenti Aperti rappresenta ormai un appuntamento consolidato e di grande valore per la nostra comunità – sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna – i risultati ottenuti negli anni testimoniano il forte interesse e la partecipazione dei cittadini e dei visitatori».

Un ruolo centrale, come da tradizione, sarà ancora quello delle scuole: «Grazie all’impegno degli studenti e degli insegnanti, i monumenti prendono vita e diventano luoghi di conoscenza e condivisione».

Per l’assessore alla Cultura Simone Prevete: «Monumenti Aperti è una straordinaria occasione per promuovere e valorizzare le tante bellezze storiche, artistiche, architettoniche e culturali di Oristano. È un evento che rafforza l’identità della città e ne racconta la storia attraverso il coinvolgimento diretto della comunità». Il programma dettagliato e l’elenco dei siti visitabili saranno resi noti nei prossimi giorni.

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