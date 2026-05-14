Lo Spazio Holo di Olbia si prepara ad aprire le porte per la mostra “Cose dell’altro mondo”. Autore Roberto Chessa, che all’esposizione organizzata dall’Associazione Culturale Per Arte Vie affida 50 opere attraverso le quali sarà possibile ammirare il suo mondo fatto di architetture complesse e scultore mastodontiche.

Classe 1978, il poliedrico artista nuorese, che ha saputo fondere la passione per la pittura con la cultura Hip Hop e la breakdance, critica così il mondo contemporaneo e le costruzioni tecnologiche realizzate dall’uomo che rischiano di mettere fine all’umanità stessa. In mostra anche le recenti “riesumazioni”, realizzate mediante interventi pittorici su vecchie stampe, con cui Chessa invita a riflettere sull’uso delle tecnologie e la loro influenza sui cambiamenti psicologici e sociali e nelle relazioni della società contemporanea.

Con questa mostra, a cura di Daniele Pipitone, l’Associazione Culturale Per Arte Vie avvia una collaborazione con il collettivo di Spazio Holo, spazio creativo multidisciplinare e galleria d’arte aperto al pubblico nella zona industriale di Olbia, con cui condivide gusto e finalità, e con il quale intende presentare le opere di diversi artisti attivi nell’Isola.

“Cose dell’altro mondo” verrà inaugurata il 23 maggio alle 19, e rimarrà aperta fino al 5 giugno (orari: lunedì-venerdì 18-20, sabato-domenica 18-21).

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