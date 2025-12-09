“A tutto reggae” in Messico con Train To Roots HiFiCinque concerti oltreoceano per la band sarda che continua il suo giro internazionale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Venezuela, Regno Unito, Spagna e adesso da venerdì anche il Messico. Con cinque tappe dal 12 al 20: Cancún, San Cristóbal de las Casas, Puebla e Città del Messico. Per presentare Train To Roots HiFi, il nuovo progetto della storica band sarda. Un progetto nato da lunghe e intense sessioni di lavoro alla Roble Factory di Alghero, in cui i classici di ieri e i brani più recenti vengono trasformati in versioni speciali, remixate e ri-arrangiate con suoni più moderni e un approccio innovativo.
Nati 20 anni fa, i Train To Roots schierano Simone Pireddu Bujumannu (voce), Antonio Leonardi Papa’Ntò (producer e tastiere), Stefano Manai Stiv Man I (chitarra) e Jambo (basso).
Da anni protagonisti della scena reggae europea, i Train To Roots hanno conquistato il pubblico di centinaia di concerti grazie a una crescita artistica costante e a live esplosivi. Uniscono la forza del reggae giamaicano alle contaminazioni della world music, alternando testi impegnati e ironici in italiano, sardo e inglese.