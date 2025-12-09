Venezuela, Regno Unito, Spagna e adesso da venerdì anche il Messico. Con cinque tappe dal 12 al 20: Cancún, San Cristóbal de las Casas, Puebla e Città del Messico. Per presentare Train To Roots HiFi, il nuovo progetto della storica band sarda. Un progetto nato da lunghe e intense sessioni di lavoro alla Roble Factory di Alghero, in cui i classici di ieri e i brani più recenti vengono trasformati in versioni speciali, remixate e ri-arrangiate con suoni più moderni e un approccio innovativo.

Nati 20 anni fa, i Train To Roots schierano Simone Pireddu Bujumannu (voce), Antonio Leonardi Papa’Ntò (producer e tastiere), Stefano Manai Stiv Man I (chitarra) e Jambo (basso).

Da anni protagonisti della scena reggae europea, i Train To Roots hanno conquistato il pubblico di centinaia di concerti grazie a una crescita artistica costante e a live esplosivi. Uniscono la forza del reggae giamaicano alle contaminazioni della world music, alternando testi impegnati e ironici in italiano, sardo e inglese.

