A Siurgus Donigala si è conclusa con la cerimonia delle premiazioni la XXVI edizione del Concorso nazionale “Gavino Gabriel”, promosso e organizzato dall’associazione culturale “La Corale” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Isili-Mandas, con il sostegno dell’amministrazione comunale di Siurgus Donigala e della Regione Sardegna. L’edizione ha registrato numeri importanti: ben 1126 ragazzi provenienti da tutta la Sardegna si sono alternati sul palco tra esibizioni musicali e corali, confermando il prestigio e la crescita costante del concorso. Altissimo il livello artistico espresso dai partecipanti nelle diverse categorie. La commissione esaminatrice, composta da professionisti del settore, ha lavorato con competenza e attenzione assegnando dodici primi premi assoluti.

A conquistare il massimo riconoscimento sono stati: Michela Perra, pianoforte, dell’Istituto Comprensivo Isili-Mandas di Siurgus Donigala; l’Orchestra classe IA di pianoforte, percussioni, clarinetto e chitarra dello stesso istituto; Carlo Pilloni, chitarra, dell’Istituto Comprensivo “La Marmora” di Monserrato; il Coro dei Giovani della Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” di Nuoro; Emma Loddo, pianoforte, dell’Istituto Comprensivo di Assemini; Angela Platino, pianoforte, della Scuola Civica di Musica di Sinnai; Loredana Mia Scano, voce e chitarra, dell’Istituto Comprensivo n. 4 di Quartu Sant’Elena; Matteo Mattana, organetto sardo, dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di via Stoccolma a Cagliari; l’Orchestra “Medley Latino” dell’Istituto Comprensivo di Sestu; l’Ensemble Percussioni dell’Istituto Comprensivo di Oristano (via Marconi); Emanuele Tatti, pianoforte, dello stesso istituto oristanese; e l’Ensemble sestetto arpe dell’associazione “Arpeggiando” di Cagliari. «L’iniziativa anche quest’anno ha rappresentato un importante momento di incontro, formazione e valorizzazione dei giovani talenti musicali della Sardegna», ha sottolineato Felice Cassinelli, presidente e fondatore de La Corale.

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