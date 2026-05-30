Grande partecipazione per la prima edizione del Premio Sennorese d’Oro, l’onorificenza istituita dal Consiglio comunale per rendere omaggio a donne e uomini che, con il proprio lavoro e il proprio talento, hanno contribuito a valorizzare e far conoscere il nome di Sennori ben oltre i confini del paese.

Al Centro Culturale A. Pazzola, la comunità ha potuto conoscere più da vicino le storie dei sei premiati attraverso i video realizzati per l’occasione, dedicati a percorsi di vita straordinari nei campi della cultura, dell’arte, dello sport, dell’imprenditoria e della medicina.nA ricevere il riconoscimento sono stati: Gavinuccia Denti “Gavi”, tra le artiste più poliedriche e longeve della Sardegna; Salvatore Dettori, medico odontoiatra e autore di studi di rilevanza scientifica internazionale; Peppino Tanti, medaglia di bronzo ai Mondiali del 1970 e olimpionico nel 1972 e nel 1976; Bruno Maccioccu, protagonista del ciclismo regionale negli anni Settanta; Tore Matzau, tra i più apprezzati interpreti del canto a chitarra in Sardegna; Giangiacomo Ibba, imprenditore, amministratore delegato di Crai Secom e presidente di Fratelli Ibba.

A ciascuno è stata consegnata una scultura in ceramica realizzata a mano raffigurante l’abito tradizionale di Sennori, simbolo dell’onorificenza. La conduzione è stata affidata a Lucia Fois e Giuseppe Pintore con momenti di musica del Coro Polifonico Città di Sennori.

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