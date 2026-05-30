Non arrendersi agli arretramenti culturali della provincia, ma agire con socialità e cittadinanza attiva per contrastarli: un obiettivo che il locale circolo dei lettori Equilibri porta da sempre avanti a Elmas, con numerose iniziative destinate alla comunità. La prossima di queste è "Il maggio dei libri", che domenica animerà la città sin dalla mattina, con una nuova casetta libri da inaugurare, il bookcrossing e la tombola letteraria di "Versi in Gioco" a chiudere in serata.

Organizzato e promosso dall'associazione di volontariato dei lettori masesi, l'evento avrà dunque inizio alle 9 nel verde del Parco Berlinguer, con l'inaugurazione di un'ultima "Casetta Libri" che farà seguito a diverse altre installate a Elmas dalla squadra di Equilbri. Ci si sposterà poi in piazza di Chiesa per il cosiddetto bookcrossing, spesso italianizzato con "passalibro" o "giralibri": l'attività consiste nella condivisione gratuita di libri e volumi, lasciati "circolare" in luoghi pubblici affinché possano essere scoperti, amati e rimessi in circolo dalle altre persone. Un vero e proprio esperimento sociale, che unisce il piacere della lettura alla solidarietà civica, facilitando spesso l'uso anche con strumenti digitali.

La giornata si concluderà alla sala conferenze della Biblioteca comunale, sempre nel piazzale di san Sebastiano, con il format ideato e condotto da Angelica Piras e Alessandra Porru: e dalle 18 alle 20:30, il laboratorio poetico interattivo di "Versi in Gioco" vedrà una struttura ludica simile alla tombola, ma con l'associazione a ogni numero in ballo di celebri autori in versi, con l'obiettivo di recitare un loro frammento per ciascuna puntata estratta. In una serata di beneficenza per la colonia felina in località san Lorenzo, saranno ospiti recitanti Mario "Senza Bavaglio" Cabriolu, Francesca Meloni Perra, Massimo Nevisco, Pierfrancesco Miscali per Paolina Ibba, Marina "Marikò" Corona, Fernanda Pinna, Maria Grazia Spano, Fabiano Spano, Patrizia Mocci, Carlo Poerio e Anna Sestu, con una poesia firmata dalla grande Emily Dickinson.

© Riproduzione riservata