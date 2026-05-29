Codrongianos inaugura il MuArC, il Museo d’Arte e ComunitàL’incontro è stato occasione di confronto sul ruolo strategico territoriale della cultura come motore di crescita, valorizzazione turistica e opportunità per i territori metropolitani
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Un nuovo spazio dedicato all’arte, alla memoria e alla partecipazione prende vita a Codrongianos con l’inaugurazione del MuArC - Museo d’Arte e Comunità.
Un momento, quello inaugurale, che ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul ruolo strategico territoriale della cultura come motore di crescita, valorizzazione turistica e opportunità per i territori metropolitani.
Presente per la Città Metropolitana di Sassari - ospite del sindaco Cristian Budroni - il consigliere metropolitano Federico Tolu, delegato dal sindaco metropolitano Giuseppe Mascia. Ribadita nel corso dell'intervento l’importanza di costruire una rete culturale sempre più forte e condivisa, capace di superare i confini amministrativi e territoriali, valorizzando le identità locali in una visione ampia e integrata, valorizzando le bellezze delle piccole comunità, centri che conservano un patrimonio altamente culturale.
In tal senso proprio la Città Metropolitana di Sassari può giocare un ruolo fondamentale, anche grazie alla prossima istituzione del 7° Settore, che guarderà anche nella direzione prospettata.